WADA не стало лишать РУСАДА соответствия кодексу организации

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Исполком Всемирного антидопингового агентства оставил неизменным статус Российского антидопингового агентства, сообщает РИА Новости.

К нему не применили санкции, а также не лишили соответствия кодексу международной организации.

Заседание исполкома WADA состоялось 22 января. При принятии решения его члены опирались на рекомендацию независимого комитета, который рекомендовал не применять санкции в отношении российской антидопинговой системы. Это предложение исполком поддержал.

Российские спортсмены могут выступать на соревнованиях без ограничений. Решение WADA прокомментировала двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. По ее словам, оно стало мудрым.

РУСАДА ограничили в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Возвращение статуса неоднократно откладывали из-за новых разбирательств о допинге в российском спорте и расследования комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

20 сентября 2018 года WADA полностью восстановило статус РУСАДА. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российскими законами. 9 января с новым визитом в Москву вновь прибыли три представителя WADA. На следующий день они приступили к работе в лаборатории.