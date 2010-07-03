Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 в Токио

Фото: instagram.com/danil.lysenko240/

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за обстоятельств дела, открытого в отношении прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил, утверждает британская газета The Sun.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) ранее завела дело в отношении Лысенко за нарушение антидопинговых правил.

По утверждению The Sun, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за того, что "высокопоставленные чиновники из ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики) были в курсе изготовления поддельных документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны прыгуна в высоту, который считается претендентом на золото Игр в Токио".

Ранее до чемпионата мира по футболу 2018 года в России британские СМИ выпустили большое количество материалов, предостерегающих английских болельщиков от поездки на турнир. Многие британские издания делали акцент на опасениях относительно футбольных хулиганов и на политической обстановке. После чемпионата мира, который, по мнению многих специалистов, стал одним из лучших в истории, журналист газеты Guardian Шон Уокер заявил, что британские СМИ представляли Россию в искаженном свете.