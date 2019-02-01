IAAF не стала связывать отстранение легкоатлетов и восстановление ВФЛА

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Дисквалификация 12 российских легкоатлетов за нарушение антидопинговых правил не повлияет на процесс восстановления статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), сообщили ТАСС в международной организации.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал виновными в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал Ивана Ухова (прыжки в высоту), Люкмана Адамса (тройной прыжок), Веру Ганееву (метание диска), Екатерину Галицкую (бег), Юлию Кондакову (бег), Анну Булгакову (метание молота) и Светлану Школину (прыжки в высоту).

Также отстранены от соревнований Татьяна Фирова (бег), Иван Юшков (толкание ядра), Татьяна Белобородова (Лысенко) (метание молота), Мария Беспалова (метание молота) и Гульфия Агафонова (метание молота).

Ранее в IAAF заявили, что ВФЛА не может быть восстановлена в своих правах на мартовском заседании совета, поскольку к этому времени невозможно выполнить один из критериев. Таким образом, до следующего совета IAAF россияне могут выступать на зарубежных стартах только под нейтральным флагом.

Членство ВФЛА в IAAF приостановили в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства во главе с Ричардом Паундом.