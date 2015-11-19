Российские легкоатлеты пропустят чемпионат мира 2016 года

Фото: m24.ru/Александр Иванов

Российские спортсмены не смогут выступить в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который состоится 17–20 марта 2016 года в Портленде (США). Это следует из сообщения на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ).

Дело в том, что инспекция ИААФ представит отчет о проделанной антидопинговой работе в России не ранее 27 марта, когда в Кардиффе пройдет заседание организации. Это означает, что российские легкоатлеты никак не смогут принять участие в международных соревнованиях до этого момента.

Кроме того, 26 ноября в Монако Совет ИААФ определит окончательный список критериев, по которым инспекция будет оценивать работу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Так, в предварительном списке есть требование установить и наказать, вплоть до дисквалификации, всех спортсменов, тренеров, врачей, спортивных агентов и административных работников, причастных к нарушению антидопинговых правил.

Напомним, 13 ноября совет ИИАФ на экстренном заседании в Лондоне временно приостановил членство ВФЛА из-за допингового скандала в национальной команде, разразившегося после опубликования отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Таким образом, российские легкоатлеты лишены возможности выступать в соревнованиях, которые проводит IAAF, в том числе и на Олимпиаде-2016. Кроме того, Московская антидопинговая лаборатория после отчета WADA лишена лицензии на шесть месяцев.