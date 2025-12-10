WP: США предложили создать на Украине демилитаризованную зону

Фото: depositphotos/rabbit75_dep

США предложили создание демилитаризованной зоны как возможного варианта урегулирования вопроса об украинских границах, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, предлагаемая зона могла бы пролегать вдоль всей будущей "линии прекращения огня". За ней планируется установить широкую область, где будет запрещено использование "тяжелого вооружения".

Этот вариант Вашингтона, как отметило СМИ, был изложен в трех документах мирного плана, направленных Киеву. Источники подчеркнули, что предлагаемый план схож с уже существующей "корейской моделью".

Предлагаемую мирную сделку по Украине Владимир Путин, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер обсудили в Москве 3 декабря. Российский лидер отметил, что переговоры были необходимы. Он пояснил, что Москве пришлось пройтись практически по каждому пункту плана.