Фицо пригрозил приостановить поставки электроэнергии на Украину 23 февраля

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Словакия может остановить аварийную подачу электроэнергии на Украину, если Киев не восстановит поставки нефти в страну. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Он назвал Словакию гордой и суверенной страной.

"Если в понедельник поставки нефти в Словакию не будут возобновлены, я попрошу SEPS прекратить поставки электроэнергии на Украину", – добавил премьер.

Ранее Венгрия остановила экспорт дизельного топлива на Украину из-за блокировки Киевом транзита российской нефти через трубопровод "Дружба". Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто отметил, что поставки будут возобновлены только после того, как Украина вновь продолжит снабжать венгерскую сторону горючей жидкостью.

Он также расценил действия Киева как политический шантаж, направленный на получение согласия Будапешта на прием Украины в ЕС и оказание ей военной поддержки в конфликте с РФ.

Вместе с тем Еврокомиссия потребовала от Киева предоставить план по восстановлению нефтепровода "Дружба". Однако в организации не увидели угроз Венгрии и Словакии от краткосрочной остановки поставок.

