Минпросвещения РФ подготовит для родителей рекомендации по воспитанию детей

Фото: depositphotos/aletia

Минпросвещения РФ подготовит для родителей дошкольников методические рекомендации по воспитанию детей. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

По словам министра, ведомство рассматривает семью и детский сад как равных партнеров. Именно для укрепления этого взаимодействия разрабатываются методические рекомендации, которые помогут взрослым учитывать психологию и потребности ребенка в разные периоды взросления.

Кроме того, вскоре для воспитателей и родителей заработает единый цифровой ресурс. Платформа объединит полезные материалы, доступ к которым будет организован в том числе через мессенджер MAX.

Также отмечается, что 2026 год официально был объявлен в системе образования Годом дошкольного образования. Инициатива призвана повысить качество развития детей, модернизировать инфраструктуру детских садов и усилить поддержку педагогов.

Ранее Кравцов сообщил, что Министерство просвещения РФ утвердило новый график изучения обществознания в школах и исключило его из программы 8-х классов. По словам министра, переход на обновленные образовательные программы займет два года.