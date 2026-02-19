Минпросвещения РФ с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минпросвещения РФ введет сдачу профильного ЕГЭ для абитуриентов педагогических вузов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

Нововведения коснутся будущих учителей математики, физики, информатики, химии, биологии, русского языка и литературы. Вместо привычного для гуманитарных специальностей обществознания абитуриентам предстоит сдавать ЕГЭ по тому предмету, который они планируют преподавать в школе.

"При поступлении на педагогические направления больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания", – пояснил министр.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2026 года, однако применяться новые правила начнут в ходе приемной кампании 2027/2028 учебного года.

Кравцов подчеркнул, что реформа направлена на подготовку более мотивированных и квалифицированных специалистов. Такой подход позволит будущим педагогам еще в студенчестве глубже осознать востребованность профессии и быть уверенными в дальнейшем трудоустройстве по специальности.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что изменений в процедуре проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году не будет. Он добавил, что в этом году более 747 тысяч человек планируют сдать госэкзамен. Его проведут во всех регионах России и 54 странах за рубежом.