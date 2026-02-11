Выпускники школ из 20 регионов РФ выбрали предметы ЕГЭ на "Госуслугах"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Одиннадцатиклассники из 20 регионов России смогли выбрать предметы для сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) на портале "Госуслуги". Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в MAX.

Всего через сервис направили 71 тысячу заявлений, что составляет примерно 70% от общего числа поданных в этих регионах. Воспользоваться услугой могли не только одиннадцатиклассники, но и студенты колледжей, а также выпускники прошлых лет, добавили в ведомстве.

Отмечается, что больше всего заявлений поступило из Адыгеи, Карачаево-Черкессии, Коми, Мордовии и Северной Осетии – Алании. Работу сервиса в пилотных регионах признали успешной. Теперь географию сервиса планируют расширить.

Ранее в московских школах стартовали практикумы по подготовке выпускников к ЕГЭ. Как сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, основная программа по большинству предметов для учеников 11-х классов уже завершена.

По ее словам, с начала февраля школьники стали больше готовиться к экзамену по необходимым для поступления в вузы предметам. Она отметила, что благодаря практикумам в прошлом году в 6 раз выросло число 100-балльников по информатике, в 2 раза – по химии, в 1,5 раза – по биологии.