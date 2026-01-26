Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 03:53

Общество

Минпросвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минпросвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные университеты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

По его словам, изменения коснулись пяти предметов. Минимальный порог по истории увеличен на три балла и теперь составляет 38. По иностранному языку балл подняли на пять единиц, до 35. По информатике, математике и физике минимальный балл вырос на один пункт, до 45, 40 и 40 соответственно.

При этом требования по биологии, географии, литературе, обществознанию, русскому языку и химии остались без изменений.

Ранее министерство просвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в педагогические вузы страны в 2026/2027 учебном году. Соотвествующий приказ был опубликован на официальном сайте ведомства.

Читайте также


образованиеобщество

Главное

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

Стоит ли торопиться с покупкой недвижимости в начале 2026 года?

Эксперты уверены: призывы поторопиться с покупкой похожи на маркетинговый ход со стороны продавцов

Вместо спешки необходим взвешенный анализ и акцент на юридической безопасности сделки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика