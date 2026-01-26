Минпросвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ряд вузов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минпросвещения РФ повысило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в подведомственные университеты. Об этом в интервью РИА Новости сообщил ректор Московского педагогического государственного университета Алексей Лубков.

По его словам, изменения коснулись пяти предметов. Минимальный порог по истории увеличен на три балла и теперь составляет 38. По иностранному языку балл подняли на пять единиц, до 35. По информатике, математике и физике минимальный балл вырос на один пункт, до 45, 40 и 40 соответственно.

При этом требования по биологии, географии, литературе, обществознанию, русскому языку и химии остались без изменений.

Ранее министерство просвещения РФ установило минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в педагогические вузы страны в 2026/2027 учебном году. Соотвествующий приказ был опубликован на официальном сайте ведомства.