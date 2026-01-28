Пожар произошел на складе в Одинцове

Пожар произошел на складе с текстилем в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Огонь распространился в здании, расположенном на Можайском шоссе, на площади 1,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 49 человек и 18 единиц техники. Иные сведения о происшествии выясняются.

Утром 28 января в подмосковной деревне Духанино в городском округе Истра загорелось производственное здание на территории агрокомплекса. Также произошло обрушение кровли объекта на площади 1 200 квадратных метров.

Сам огонь распространился на площади 3 750 "квадратов". Спустя время пламя удалось локализовать, а позже – ликвидировать. В тушении пожара были задействованы 47 специалистов и 16 единиц спецтехники. Истринская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара.

