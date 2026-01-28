Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 20:36

Происшествия

Пожар произошел на складе в Одинцове

Видео: телеграм-канал "Типичное Одинцово"

Пожар произошел на складе с текстилем в Одинцове. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

Огонь распространился в здании, расположенном на Можайском шоссе, на площади 1,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлечены 49 человек и 18 единиц техники. Иные сведения о происшествии выясняются.

Утром 28 января в подмосковной деревне Духанино в городском округе Истра загорелось производственное здание на территории агрокомплекса. Также произошло обрушение кровли объекта на площади 1 200 квадратных метров.

Сам огонь распространился на площади 3 750 "квадратов". Спустя время пламя удалось локализовать, а позже – ликвидировать. В тушении пожара были задействованы 47 специалистов и 16 единиц спецтехники. Истринская городская прокуратура взяла под контроль выяснение причин пожара.

Читайте также


происшествияпожар

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика