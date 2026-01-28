28 января, 10:25Происшествия
Производственное здание загорелось в Подмосковье на площади почти 4 тыс "квадратов"
Фото: МАХ/"МЧС России"
Производственное здание загорелось в Подмосковье, сообщила пресс-служба МЧС России.
Сигнал о возгорании поступил из деревни Духанино в городском округе Истра. При прибытии спасателей было зафиксировано задымление внутри цеха.
Согласно предварительным данным, огонь успел распространиться на 3 750 "квадратов". В ликвидации задействованы 47 специалистов и 16 единиц спецтехники.
Ранее пожар вспыхнул в частном доме в якутском селе Нюрбачан. В результате погибли 5 человек. Кроме того, здание оказалось повреждено огнем по всей площади в 91 квадратный метр.
До этого двое детей, которых оставили без присмотра, погибли при пожаре в частном доме в подмосковном Серпухове. Инцидент произошел на улице Железнодорожной, дом был полностью охвачен огнем. Сотрудникам МЧС удалось локализовать его на площади 60 квадратных метров.
