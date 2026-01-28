Пожар в ПВЗ Ozon в Верхней Пышме потушен

Фото: MAX/"МЧС России"

Пожар в пункте выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в Верхней Пышме в Свердловской области потушен. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Пожар в ПВЗ на улице Бажова произошел в среду, 28 января. Изначально огонь распространился на площади 400 "квадратов". Однако спустя время площадь пожара выросла до 900 квадратных метров.

Пламя успело распространиться на кровлю. Однако через некоторое время возгорание было локализовано. Информации о пострадавших не поступало.

Вечером 28 января пожар также произошел на складе с текстилем в подмосковном Одинцове. Огонь распространился на площади 1,8 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 49 человек и 18 единиц техники.

