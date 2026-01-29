Водитель Kia оштрафован за объезд затора по тротуару в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Водитель автомобиля Kia оштрафован за объезд затора по тротуару в Зеленограде. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

Кадры, на которых запечатлено нарушение правил дорожного движения, были выявлены инспекторами во время мониторинга Сети. Инцидент произошел в Старокрюковском проезде.

"В отношении 39-летнего водителя иномарки Kia составлены административные материалы и выписаны штрафы", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры ЦОДД зафиксировали более 41 миллиона нарушений ПДД в прошлом году. Это на 6% меньше, чем в 2024-м. Каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за нарушений скоростного режима. При этом в местах установки камер число ДТП снижается до 30%.

