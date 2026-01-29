Форма поиска по сайту

29 января, 11:53

Транспорт

Камеры ЦОДД начали фиксировать еще два типа дорожных нарушений

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Умные камеры ЦОДД в Москве научились фиксировать еще два типа дорожных инцидентов. Теперь система может распознавать 15 различных происшествий, сообщил столичный Дептранс в телеграм-канале.

Свыше 1,5 тысячи умных камер расположены на ключевых магистралях города. Они в реальном времени распознают различные дорожные инциденты. Всего в ЦОДД есть 2 типа камер. Комплексы фотовидеофиксации выявляют нарушения ПДД, а система видеоаналитики позволяет распознавать опасные случаи для движения.

Теперь система также начала фиксировать проведение дорожных работ, информация о которых оперативно поступает в ситуационный центр ЦОДД. Предупреждения выводятся на ближайшие дорожные табло, а данные передаются дорожному патрулю. При этом в случае несогласованных работах экипаж приезжает на место для проверки безопасности движения.

Кроме того, камеры начали фиксировать движение пользователей СИМ по полосам для автомобилей. Это запрещено правилами дорожного движения и может создать опасную ситуацию на дороге.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что круглосуточная работа камер позволяет оперативно реагировать на происшествия и спасать жизни людей.

Ранее сообщалось, что дорожные камеры ЦОДД зафиксировали более 41 миллиона нарушений ПДД в 2025 году. Это на 6% меньше, чем в 2024-м. Каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за нарушений скоростного режима. При этом в местах установки камер число ДТП снижается до 30%.

