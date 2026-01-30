Эксперт Абанкина назвала спорной идею штрафовать за хамство детей учителям

В РПЦ предложили штрафовать родителей тех детей, которые оскорбляют учителей. Нужны ли такие санкции, как защитить педагога и что делать с трудными подростками, расскажет Москва 24.

"Учитель превратился в заложника"

Штрафовать родителей, чьи дети допускают оскорбления и агрессию в адрес учителей, предложил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Свое обращение он направил в министерство просвещения.

По словам священнослужителя, без уважения и доверия образовательный процесс теряет смысл. Ученик, не уважающий педагога, фактически закрыт для восприятия знаний, убежден он.





Евгений председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Учитель превратился в заложника агрессивных подростков, считающих доблестью унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в Сеть, и заложника родителей, которые, ослепленные ложно понятой любовью к своему чаду, готовы растерзать любого, кто посмеет указать их ребенку на его неправоту или лень.

Митрополит указал, что потребительский подход в образовании приводит к конфликтам, в которых педагог остается один на один с защищенным родителями школьником. Это унижает учителей и формирует у детей чувство вседозволенности.

Митрополит также отметил, что низкая зарплата, бюрократическая нагрузка и отсутствие государственной защиты подрывают престиж профессии. В качестве примера он привел историю учителя физики из Екатеринбурга Сергея Перминова: по данным СМИ, в марте 2025 года педагог вступил в конфликт с восьмиклассником, который ругался матом и грубил. После того как подросток проигнорировал все замечания, он применил силу и отвел школьника в кабинет директора. За это он получил 1,5 года обязательных работ и штраф в 120 тысяч рублей в качестве компенсации родителям несовершеннолетнего.

В связи с этим митрополит предложил приравнять учителей к представителям власти и добиться неукоснительного соблюдения кодекса этики не только педагогами, но также родителями и учащимися.

Ранее в России обсуждали возможность исключения подростков из школ за хамство в адрес учителей. Основной целью инициативы является защита педагогов от оскорблений, угроз и действий, которые делают невозможным проведение учебного процесса, рассказал телеканалу Москва 24 председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.





Валерий Фадеев председатель СПЧ Мы видим в интернете десятки и сотни ужасающих роликов. Только за последнее время было несколько случаев нападения на учителей. И это недопустимо. Формально сегодня законы позволяют отчислить ребенка из школы. Но это не происходит, потому что вся система на его стороне, даже если он отпетый хулиган. А также на стороне родителей, которые жалуются в прокуратуру, и она вынуждена вмешиваться в эти процессы.

По мнению Фадеева, право принимать решение об отчислении школьника должно оставаться за учителями.

Причины конфликтов

Штрафы родителям за хамство детей – мера малоэффективная и даже контрпродуктивная. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

"Часто такое поведение подростков – это следствие неблагополучной обстановки в семье или иных глубоких проблем. Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь агрессию и озлобленность, не принеся педагогу морального удовлетворения", – сказала она.





Ирина Абанкина профессор Института образования НИУ ВШЭ Попытки переложить на учителей ответственность за работу с семьями, как это было в советское время, сегодня нереалистичны из-за чрезвычайно высокой нагрузки педагогов. У них нет ни времени, ни ресурсов для посещения домов учеников и проведения воспитательных бесед с родителями – для этого должны существовать отдельные социальные службы и органы опеки.

По словам эксперта, опыт других стран (например, Великобритании), где за проступки детей родителей даже сажали в тюрьму, показал катастрофические последствия, особенно для многодетных или неполных семей.

"Вместо карательных мер нужен системный подход, основанный на помощи и поддержке. Это означает создание доступной сети квалифицированной психологической помощи как для детей и родителей, так и для самих учителей. Преподавателям необходима не только хорошая предметная подготовка, но и серьезные психолого-педагогические навыки, чтобы грамотно выстраивать взаимодействие с трудными подростками", – отметила эксперт.

По мнению Абанкиной, в учебных заведениях важно развивать центры психологической поддержки, куда могли бы анонимно обращаться все участники образовательного процесса, и выделять на эту работу целевое финансирование.

"Общих рецептов, как вести себя с невоспитанным подростком, нет – каждый случай индивидуален, и разбираться в нем должны специалисты", – добавила Абанкина.

Председатель профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков в разговоре с Москвой 24 согласился, что подобные меры не только не решают проблему, но и рискуют ее усугубить.

"Ключевой вопрос, которым стоит задаться: почему в школах возникает такое количество конфликтов, включая хамство со стороны учеников, а иногда и учителей? Причины здесь гораздо глубже поверхностных проявлений и кроются в общих условиях, в которых происходит обучение и преподавание", – подчеркнул он.





Дмитрий Казаков председатель профсоюза "Учитель" Когда педагог вынужден работать на две-три ставки, у него не остается ни времени, ни ресурсов на качественное разрешение конфликтов или совершенствование педагогических методов. Поэтому фундаментальное решение – достойная зарплата за одну ставку и нормальная нагрузка, позволяющая уделять внимание каждому ребенку и анализировать ситуацию в классе.

По мнению Казакова, хамство – "житейское, а не юридическое понятие", поэтому трактовки в разных ситуациях могут отличаться.

"Первым шагом должны стать педагогические меры воздействия, которые учитель применяет самостоятельно. Если они не срабатывают, в идеале к ситуации должны подключаться школьные психологи и социальные педагоги. Однако на практике эти специалисты в учебных заведениях – большая редкость", – добавил эксперт.

Для решения проблемы, по его мнению, нужно повышение статуса и достойная оплата труда учителей, обеспечение школ профессиональной психологической помощью и формирование такой рабочей среды, в которой педагог сможет не "тушить пожары", а предупреждать их. Такой подход позволит снизить количество конфликтов естественным образом, заключил Казаков.

