В ГД внесен законопроект о защите россиян за рубежом с помощью армии

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, разрешающий использовать армию для защиты россиян, арестованных или преследуемых иностранными судами. Документ размещен в думской электронной базе.

В настоящее время президент может привлекать армию для задач, не связанных с ее прямым назначением. Авторы законопроекта предлагают уточнить – глава государства сможет направлять воинские формирования для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов, действующих без участия России.

Также по решению главы государства госорганы будут обязаны принимать меры для защиты россиян в случае их ареста или уголовного преследования за рубежом. Если закон будет принят, он вступит в силу через 10 дней после опубликования.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект этого закона 10 марта.

Ранее Владимир Путин подписал закон, запрещающий выдавать проходящих службу в российской армии и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев или лиц без гражданства другой стране для уголовного преследования или исполнения приговора. Изменения внесены в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса России.