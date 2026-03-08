Путин подписал закон о запрете на выдачу служащих в ВС РФ иностранцев

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о запрете на выдачу проходящих службу в российской армии и участвовавших в боевых действиях в составе ВС РФ иностранцев или лиц без гражданства. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Нововведение вносит изменения в статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Документ предусматривает расширение списка оснований для отказа в выдаче другой стране для уголовного преследования или исполнения приговора в отношении иностранца. Теперь перечень дополнен случаем, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, проходящего или проходившего военную службу по контракту в ВС РФ, иных воинских формированиях РФ и участвовавшего в боевых действиях в составе ВС РФ или иных воинских формирований.

