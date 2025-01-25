В России стало сложнее получить РВП и ВНЖ на основании брака

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В России ужесточили получение разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Соответствующий закон вступил в силу с 25 января, передает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Соответствующие изменения были внесены в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" и Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" для исключения ситуаций, когда используются фиктивные браки и отцовства ради получения иностранцами миграционных статусов.

В МВД пояснили, что теперь для получения разрешения на РВП без учета квоты будет недостаточно только регистрации брака с российским гражданином, постоянно проживающим на территории РФ.

"Необходимо будет соблюсти одно из условий: нахождение в браке не менее трех лет либо наличие общего ребенка, рожденного или усыновленного в браке", – уточнило ведомство.

Если у родителей есть ребенок, но брак не зарегистрирован, тогда нужно получить подтверждение от суда факта их совместного проживания в стране не менее трех лет, а также участие в содержании и воспитании детей. Если между иностранцем и гражданином РФ произошел развод, тогда иностранец должен будет покинуть территорию России.

В свою очередь, представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что новые правила не затронут соотечественников из Белоруссии, Молдавии, Казахстана и Украины.

"Перечень оснований для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство не ухудшает положение соотечественников, поскольку они вправе обратиться за получением разрешения на временное проживание или вида на жительство по иным адресованным им основаниям", – подчеркнула Волк.

В июле прошлого года правительство РФ поддержало идею конфисковать деньги и имущество у организаторов незаконной миграции. Такая мера должна приниматься как в отношении группы лиц, так и при совершении преступлений, которые описываются в части 1 статьи 322 УК РФ. Это грозит только при условии совершения преступления из корыстных побуждений.

