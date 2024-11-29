В Москве усилят меры контроля за мигрантами

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В Москве будут приняты дополнительные меры для обеспечения соблюдения миграционного законодательства. Для трудовых мигрантов и некоторых других категорий иностранных граждан будет введено обязательное оформление специальных удостоверений. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Такой документ позволит полиции оперативно проверять статус и наличие правонарушений у этих лиц. Электронное удостоверение с чипом и QR-кодом будет содержать фамилию, имя, отчество и дату рождения, а также пол, гражданство, образец подписи, серию, номер и срок действия удостоверения.

В рамках экспериментального этапа такая карта будет выдаваться иностранным гражданам и лицам без гражданства, достигшим 14 лет и обратившимся в Многофункциональный миграционный центр для решения вопросов, связанных с их правовым статусом.

"В их числе – трудовые мигранты, иностранцы, получающие разрешение на временное пребывание или вид на жительство, а также ряд других категорий иностранных граждан", – уточнила полиция.

Технология оптимизирует работу правоохранителей, повысит скорость и эффективность. Сотрудники полиции смогут на месте проверять законность нахождения мигрантов в России, добавил начальник управления по вопросам миграции столичной полиции Дмитрий Сергиенко.

Кроме того, полицейские смогут проверять информацию о том, что человек не прошел дактилоскопию и фотографирование, не оплатил патент или административный штраф или совершил другие правонарушения.

В случае если в базах данных МВД есть информация о том, что иностранец находится в розыске или совершил правонарушения, которые требуют его ареста, сотрудники полиции смогут незамедлительно принять соответствующие действия.

Выборочное тестирование меры контроля уже началось. В ходе эксперимента будет проверена работоспособность системы перед ее полноценным внедрением. Федеральный закон, разрешающий проведение эксперимента, уже принят.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла законопроект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений.

Новые нормы предлагают, что виновных в организации незаконной миграции будут наказывать лишением свободы по меньшей мере на 8 лет и штрафом в размере 3–5 миллионов рублей.