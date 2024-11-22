Песков: РФ нужны мигранты на фоне напряженной демографической ситуации

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России необходимы трудовые мигранты для динамического развития государства из-за напряженной демографической ситуации. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью РИА Новости.

"Мигранты – это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало", – сказал он.

Как отметил пресс-секретарь президента, РФ приветствует их.

При этом проблему для России представляют нелегальные мигранты. По словам Пескова, они создают предпосылки для распространения преступности всех видов, в том числе религиозного экстремизма и наркомании.

Ранее Владимир Путин призвал власти следовать интересам граждан РФ в вопросах миграции. Однако мигранты в России должны жить в нормальных условиях и пользоваться всеми благами цивилизации, однако пока здесь есть перекос, отметил он.

Глава государства уверен, что неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы Российской Федерации.

