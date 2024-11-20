Совфед одобрил закон о штрафах за подделку документов для организации нелегальной миграции

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Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов для юрлиц за подделку документов для организации нелегальной миграции. Максимальный штраф составит до 60 миллионов рублей за повторное нарушение.

Новыми частями дополняется статья 19.23 КоАП РФ. В отдельный состав выделены подделка, использование, передача или сбыт документов, штампов, печатей либо бланков для организации нелегальной миграции. Речь идет и о тех случаях, когда такое действие совершается для нарушения иностранным гражданином установленных правил въезда в Россию и передвижения в ней, правил миграционного учета либо порядка выбора мест пребывания или жительства в РФ.

Согласно закону, штраф для юрлиц будет от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией орудия совершения правонарушения. За рецидив размер штрафа вырастет и составит от 10 до 60 миллионов рублей также с конфискацией.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла проект закона о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения в РФ тяжких и особо тяжких преступлений. Изменения могут внести в УК и УПК России. Новые нормы предлагают, что виновных в организации незаконной миграции будут наказывать лишением свободы по меньшей мере на восемь лет и штрафом в размере 3–5 миллионов рублей.