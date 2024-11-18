Госдума предложила 10 мер по упорядочиванию миграции

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Комитет по вопросам миграционной политики и вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложили правительству 10 мер по упорядочиванию миграции. Одной из них стало введение обязательного устного экзамена для мигрантов, которые получают патент на работу в сферах, требующих знания русского языка, следует из проекта постановления, опубликованного в базе ГД.

Авторы проекта провели исследование существующих постановлений правительства и обнаружили, что в процессе тестирования мигрантов на знание русского языка требования к уполномоченным организациям были "недопустимо минимизированы".

Как считают авторы инициативы, в результате этого сформировался нелегальный рынок услуг в области миграции, что привело к снижению стоимости экзамена по русскому языку. Это, в свою очередь, вызвало финансовые потери для бюджета.

Вследствие комитет ГД предложил правительству рассмотреть возможность введения стандартов владения русским языком в соответствии с родом деятельности мигрантов, увеличить продолжительность видеозаписи устной части экзамена, включив в нее ответы мигранта на вопросы о нем и целях его прибытия в Россию, а также сформировать перечень учреждений, которые могут принять языковой экзамен.

Кроме того, авторы проекта предложили отстранить коммерческие фирмы от экзаменационного процесса, включить затраты на его проведение в стоимость, вносить информацию о сертификатах мигрантов в общую базу данных об образовательных документах в течение трех дней, организовать быструю передачу информации о сертификатах между ведомствами.

Также в ряде мер правительству предлагается наделить Роспотребнадзор правом обновлять материалы экзаменов. Комитет ГД и Яровая предлагают принять утверждение уже принятых решений по данному вопросу в течение месяца.

Помимо этого, депутаты подготовили законопроект, регулирующий прием детей мигрантов в школы. Они предлагают проверять легальность пребывания их родителей в России, ввести обязательное тестирование на знание русского языка и запретить зачисление детей в школу без подтверждения знания языка.

Комитет предложил обсудить проект на заседании, которое состоится 20 ноября.

Ранее депутаты от ЛДПР направили в кабмин пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом.

По словам главы фракции Леонида Слуцкого, соседство с иностранными арендаторами, не соблюдающими элементарные правила, стало настоящей проблемой для россиян. При этом владельцев таких квартир очень сложно найти, а вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов.