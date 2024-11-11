Депутаты ГД предложили сдавать жилье мигрантам только по договору и сроком до года

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Депутаты от ЛДПР направили в кабмин пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жилье мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Об этом сообщил глава фракции Леонид Слуцкий.

"Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил – штраф! Не платишь собственнику – расторжение договора и выселение", – написал депутат в своем телеграм-канале.

По его словам, соседство с иностранными арендаторами, не соблюдающими элементарные правила, стало настоящей проблемой для россиян. При этом владельцев таких квартир очень сложно найти, а вызовы полиции только усиливают агрессию мигрантов.

Слуцкий призвал наказывать как самих арендаторов, так и владельцев жилья, если они способствуют созданию "резиновых" квартир.

"Нужно вернуть в дома наших граждан безопасность и порядок!" – заключил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий ограничить количество иностранцев, имеющих право на регистрацию по месту жительства – не больше одного человека на шесть квадратных метров жилой площади.

Владимир Путин заявлял, что власти должны думать об интересах своих граждан в контексте миграционной политики. По его словам, мигранты в России должны жить в нормальных условиях и пользоваться всеми благами цивилизации, однако пока здесь есть перекос.