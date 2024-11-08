Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"

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Из России выдворят 20 тысяч иностранных граждан по итогам операции "Нелегал-2024". Об этом сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"В рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации", – отметила она.

Как подчеркнула представитель ведомства, за время операции было возбуждено свыше 4 тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Кроме того, 684 дела завели по другим составам, включая незаконное пересечение государственной границы, незаконный оборот оружия, наркотических средств и психотропных веществ.

Между тем Владимир Путин призвал власти следовать интересам граждан России в вопросах миграции. При этом, по его словам, иностранцы должны жить в нормальных условиях и пользоваться всеми благами цивилизации, однако пока здесь есть перекос.

Глава государства уверен, что неприятия к мигрантам не будет, если они будут владеть русским языком и знать законы Российской Федерации.