Совфед одобрил закон о блокировке сайтов с незаконными услугами для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Александра Липкина

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о внесудебной блокировке ресурсов с информацией о незаконных услугах в сфере миграции.

Так, закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" дополняется пунктом, согласно которому предложения о предоставлении услуг в сфере миграции и способах организации незаконной миграции будут признаваться незаконной информацией.

В случае обнаружения таких данных прокуратура будет обращаться в Роскомнадзор (РКН) с требованием о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам.

Как отметил член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Руслан Смашнев, этот закон является очередным шагом по обеспечению национальной безопасности в сфере миграции.

Кроме того, Совфед одобрил закон, предусматривающий конфискацию денег, ценностей и другого имущества, полученных в результате организации незаконной миграции.

Ранее Госдума приняла в финальном чтении законопроект, вводящий лишение свободы на срок до 15 лет в качестве наказания за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений.

Так, виновных в организации незаконной миграции будут наказывать лишением свободы по меньшей мере на 8 лет и штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей.