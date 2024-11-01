Минобрнауки РФ подготовило проект о стоимости экзаменов по русскому языку для мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Минобрнауки России подготовило проект постановления правительства о стоимости экзаменов для мигрантов. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, стоимость экзамена, который необходим для получения российского гражданства, планируется установить на уровне 2 950 рублей, а для получения разрешения на временное проживание – 5 900 рублей. При этом стоимость экзамена при получении разрешения на работу составит 3 800 рублей.

России пора заканчивать с приемом в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык, заявлял ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он объяснял, что от этого страдает общий уровень образования. Низкоквалифицированные мигранты должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности, добавлял Медведев.

Госдума тем временем приняла законопроект, устанавливающий полный запрет на участие посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Также депутаты проголосовали за инициативу о конфискации денег, ценностей и другого имущества за организацию незаконной миграции.