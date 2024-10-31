Медведев призвал не допускать в школы детей мигрантов, не знающих русский язык

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

России пора заканчивать с приемом в школы детей мигрантов, которые не знают русский язык. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

"От этого страдает общий уровень образования", – сказал он в ходе совещания по государственной миграционной политике, видео которого опубликовано на его странице в одной из соцсетей.

Медведев добавил, что низкоквалифицированные мигранты должны приезжать в Россию только на период трудовой деятельности. При этом отечественная миграционная политика должна отвечать интересам страны, а не каких-то других иностранных государств, как бы они не были важны.

Ранее комиссия Госдумы по миграционной политике начала готовить ряд нововведений в законы страны, в их числе – обязательная диагностика детей мигрантов перед приемом в российские школы. Депутаты отмечали, что незнание языка создает проблемы не только ребенку, но и самому учреждению.

