Володин рассказал, какие законы вступают в силу в ноябре

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о нескольких законах, которые вступят в силу в России в следующем месяце. Список опубликован в телегам-канале политика.

Среди них числятся:



Роскомнадзор будет вести перечень каналов и блогов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков;

полномочия граждан, которые включены в реестр иностранных агентов, в органах публичной власти прекратят досрочно;

закон, направленный на совершенствование миграционной сферы;

утверждать планы тушения пожаров будут региональные власти;

закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда.

По словам Володина, чтобы попасть в перечень в рамках первого указа, владельцы блогов должны будут предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Их же обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Такая мера была разработана для борьбы с мошенничеством.

Второй закон предполагает досрочное прекращение полномочий именно тех граждан, которые числятся в реестре иностранных агентов с 15 мая 2024 года и до сих пор сохранили соответствующий статус.

Совершенствование миграционной политики, продолжил спикер ГД, предусматривает ужесточения правил въезда иностранцев на территорию России. Например, изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, а также выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил законы РФ.

В рамках четвертого указа региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров только за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий. Помимо этого, они смогут проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

Благодаря последнему предписанию инспекторы смогут действовать оперативнее. Как уточнил парламентарий, осуществление госконтроля в области охраны и использования ООПТ в режиме постоянного рейда поможет предупреждать, выявлять и пресекать такие нарушения, как замусоривание или использование открытого огня, инспекторы смогут действовать оперативнее.

Тем временем Госдума приняла законопроект, устанавливающий полный запрет на участие посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Их также нельзя будет привлекать к организации экзамена в части приема документов, информационного обеспечения и организационно-технического обеспечения процедуры.

Также была одобрена инициатива, вводящая лишение свободы на срок до 15 лет в качестве наказания за организацию незаконной миграции, совершенной организованной группой или для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений.