31 октября, 13:31Политика
Володин рассказал, какие законы вступают в силу в ноябре
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о нескольких законах, которые вступят в силу в России в следующем месяце. Список опубликован в телегам-канале политика.
Среди них числятся:
- Роскомнадзор будет вести перечень каналов и блогов с аудиторией свыше 10 тысяч подписчиков;
- полномочия граждан, которые включены в реестр иностранных агентов, в органах публичной власти прекратят досрочно;
- закон, направленный на совершенствование миграционной сферы;
- утверждать планы тушения пожаров будут региональные власти;
- закон, позволяющий осуществлять госконтроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий в режиме постоянного рейда.
По словам Володина, чтобы попасть в перечень в рамках первого указа, владельцы блогов должны будут предоставить сведения о себе и не распространять запрещенную информацию. Их же обяжут не допускать получения пользователем анонимных сообщений и звонков без его согласия. Такая мера была разработана для борьбы с мошенничеством.
Второй закон предполагает досрочное прекращение полномочий именно тех граждан, которые числятся в реестре иностранных агентов с 15 мая 2024 года и до сих пор сохранили соответствующий статус.
Совершенствование миграционной политики, продолжил спикер ГД, предусматривает ужесточения правил въезда иностранцев на территорию России. Например, изменения позволят исключить ошибки при регистрации иностранных граждан в госсистемах, а также выявлять и не допускать в страну тех, кто ранее нарушил законы РФ.
В рамках четвертого указа региональные власти смогут разрабатывать и утверждать планы тушения природных пожаров только за исключением земель лесного фонда, обороны и особо охраняемых природных территорий. Помимо этого, они смогут проводить мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.
Благодаря последнему предписанию инспекторы смогут действовать оперативнее. Как уточнил парламентарий, осуществление госконтроля в области охраны и использования ООПТ в режиме постоянного рейда поможет предупреждать, выявлять и пресекать такие нарушения, как замусоривание или использование открытого огня, инспекторы смогут действовать оперативнее.
Тем временем Госдума приняла законопроект, устанавливающий полный запрет на участие посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов. Их также нельзя будет привлекать к организации экзамена в части приема документов, информационного обеспечения и организационно-технического обеспечения процедуры.
Также была одобрена инициатива, вводящая лишение свободы на срок до 15 лет в качестве наказания за организацию незаконной миграции, совершенной организованной группой или для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений.