В СПЧ предложили сделать наркозависимость основанием для выдворения мигрантов из России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Наркозависимость должна стать основанием для выдворения мигрантов из страны или отказа им во въезде. При обнаружении соответствующего заболевания у мигрантов медицинские учреждения обязаны уведомить об этом МВД, следует из общественно-экспертного доклада Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), пишет ТАСС.

Эксперты ведомства также предложили утвердить стандарт вакцинации трудовых мигрантов и членов их семей от социально значимых инфекций, но не за бюджетный счет, и обязать их предоставлять справки из наркологического диспансера в стране исхода.

Помимо этого, предлагается обеспечить проверку актуальности и подлинности медицинских документов о состоянии здоровья мигрантов при пересечении ими госграницы. При этом предоставление медицинских документов, которые не соответствуют действительности, также должно стать поводом для высылки иностранцев с территории России.

В рамках доработки миграционной политики Госдума приняла закон о конфискации денег, ценностей и другого имущества за организацию незаконной миграции. Он дополняет перечень преступлений, совершение которых влечет конфискацию имущества, преступлением, предусмотренным соответствующей статьей, если оно совершено из корыстных побуждений.

В пояснительной записке со ссылкой на информацию МВД сообщается о существенном росте случаев организации незаконной миграции. В прошлом году число зарегистрированных преступлений по этой статье увеличилось на 79,6%, до 1,941 тысячи. С января по март текущего года количество таких преступлений выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 75,5%, до 580.

