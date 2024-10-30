Госдума приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о конфискации денег, ценностей и другого имущества за организацию незаконной миграции.

Закон дополняет перечень преступлений, совершение которых влечет конфискацию имущества, преступлением, предусмотренным статьей 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции"), если оно совершено из корыстных побуждений.

В материалах к закону отмечается, что незаконная миграция дестабилизирует отношения в обществе и служит средой для развития высокодоходного преступного бизнеса, нередко связанного с организованной и транснациональной преступностью.

В пояснительной записке со ссылкой на информацию МВД сообщается о существенном росте случаев организации незаконной миграции. В прошлом году число зарегистрированных преступлений по этой статье увеличилось на 79,6%, до 1,941 тысячи. С января по март текущего года количество таких преступлений выросло по сравнению с аналогичным периодом 2023-го на 75,5%, до 580.

Ранее нижняя палата парламента приняла закон о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную группой или для совершения в РФ тяжких и особо тяжких преступлений. Изменения внесут в УК и УПК России.

Новые нормы предполагают, что виновных в организации незаконной миграции будут наказывать лишением свободы по меньшей мере на 8 лет и штрафом в размере от 3 до 5 миллионов рублей.