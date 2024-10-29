Госдума приняла закон о запрете посредническим организациям принимать экзамены у мигрантов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Госдума на пленарном заседании приняла в окончательном чтении законопроект, устанавливающий полный запрет на участие посреднических организаций в приеме экзаменов по русскому языку у мигрантов.

В качестве авторов законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике и вице-спикер Ирина Яровая, а также лидеры всех парламентских фракций и депутаты нижней палаты парламента.

По словам Володина, ко второму чтению в проект внесли поправку, в соответствии с которой сертификат о владении русским языком мигранты смогут получить только от госучреждений. Кроме того, поправки ко второму чтению сократили срок вступления закона в силу до 30 дней со дня официального опубликования. Вместе с тем было решено установить требование к правительству о формировании правил и процедур приема экзамена государственными учреждениями. Кабмину также предстоит назначить единую плату за него.

Вместе с тем законопроект предполагает запретить организациям, которые имеют право проводить соответствующий экзамен, передавать это право и обязанности, а также выдачу сертификата третьим лицам. Их также нельзя будет привлекать к организации экзамена в части приема документов, информационного обеспечения и организационно-технического обеспечения процедуры.

Документ закрепляет исключительное полномочие российского правительства на определение перечня образовательных организаций, имеющих право проводить экзамен, на основании предложений Минобрнауки России по согласованию с МВД и Рособрнадзором.

Володин также обращал внимание, что средний процент мигрантов, которые не смогли сдать экзамен по русскому языку в 2024 году, вырос с 5 до 30%.

"По данным МВД, порядка 14 тысяч человек не сдали экзамен в присутствии сотрудников полиции. В приеме почти 5 тысяч сертификатов, которые уже имелись на руках у мигрантов, фактически не владеющих русским языком, было отказано", – подчеркнул председатель ГД.

Он также поделился мнением, в соответствии с которым мигранты обязаны соблюдать законодательство России, знать русский язык и уважать традиции государства.

Госдума также приняла в третьем, финальном чтении законопроект, вводящий лишение свободы на срок до 15 лет в качестве наказания за организацию незаконной миграции, совершенной организованной группой или для совершения в России тяжких и особо тяжких преступлений.

Кроме того, нижняя палата приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о внесудебной блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции.