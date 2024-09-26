МВД: мигрантам с фиктивными сертификатами о знании русского языка откажут в гражданстве РФ

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Иностранных граждан, не владеющих русским языком, но имеющих сертификаты о его знании, могут лишить миграционного статуса, а также отказать в гражданстве РФ. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По ее словам, ведомство регулярно выявляет таких мигрантов и проводит расследование в отношении преступных группировок и организаций, которые выдают фиктивные сертификаты.

Волк уточнила, что за последние три года было выявлено около 14 тысяч случаев предоставления поддельных сертификатов при оказании государственных услуг по выдаче разрешительных документов для проживания и работы в России.

Ранее стало известно, что с начала 2024 года МВД отметили более 43 тысяч патентов мигрантов, которые не уведомили о своей работе в установленный срок. Она рассказала, что такой показатель был достигнут из-за изменения в Федеральном законе "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". По сравнению с предыдущим годом количество аннулированных патентов увеличилось в три раза.