В РФ предложили запретить въезд для судимых за тяжкие преступления иностранцев

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В Госдуму внесли законопроект, который ограничит въезд в Россию иностранцев, которых ранее судили за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, соответствующий документ представлен в думской электронной базе.

Его авторами выступили депутат Динар Гильмутдинов и госсобрание – Курултай Республики Башкортостан.

Согласно пояснительной записке, проект предлагает ввести для иностранных граждан и лиц без гражданства ограничение на въезд в Россию, а также на получение разрешения на временное проживание из-за снятой или погашенной судимости по тяжким или особо тяжким преступлениям против жизни и здоровья, против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Кроме того, подобные меры предлагают ввести для иностранцев с судимостью за грабеж, разбой, совершение тяжкого или особо тяжкого преступления против общественной безопасности, против здоровья населения и общественной нравственности, а также против основ конституционного строя и безопасности государства и против мира и безопасности человечества.

По мнению авторов проекта, нахождение в России иностранцев, совершивших в прошлом указанные преступления, усиливает общественную напряженность и усложняет криминогенную обстановку.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили запретить низкоквалифицированным мигрантам привозить в Россию свои семьи и родственников. По мнению авторов законопроекта, приезжие близкие трудоустроенных иностранцев живут компактными анклавами, разговаривают на своем языке, а также с пренебрежением относятся к местным жителям.