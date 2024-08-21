ГД рассматривает 28 законопроектов по миграционной политике

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты ГД РФ в настоящее время рассматривают 28 законодательных инициатив в сфере миграционной политики. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

По словам Володина, 6 законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла 6 подобных законов. Он подчеркнул, что предлагается ограничить иностранцам заниматься определенными видами деятельности, включая сферу медицины и образования, а также ввести для них обязательное взятие отпечатков пальцев при въезде в РФ.

Ранее депутаты предложили запретить низкоквалифицированным мигрантам привозить в страну свои семьи и родственников. Такой законопроект внесла группа депутатов от фракции ЛДПР. Имеющих законные основания на проживание в стране ограничение не коснется.

До этого Владимир Путин принял закон, который позволит получать иностранцам временное проживание в России без учета квот и подтверждения знания языка и истории, если они будут разделять традиционные российские ценности.

