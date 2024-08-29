Депутаты ЛДПР предложили ввести практический экзамен для мигрантов-таксистов

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В РФ могут ввести обязательный практический экзамен по вождению для мигрантов для работы в такси. Соответствующий проект в Госдуму внесла группа депутатов от фракции ЛДПР, сообщает агентство "Прайм".

На сегодняшний день, в соответствии со статьей 25 части 18.3 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", мигрантам, которые хотят работать в такси, необходимо сдать теоретическую часть. Навыки вождения они подтверждают на основании национальных прав.

Депутаты предложили выдавать права категории "B" иностранным гражданам только после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов. В ЛДПР отметили, что при принятии проекта мигрантов обяжут сдать экзамены до 1 июня следующего года.

Депутаты ГД РФ в настоящее время рассматривают 28 законодательных инициатив в сфере миграционной политики. Шесть законопроектов были внесены на рассмотрение в августе, а в текущем году Госдума уже приняла шесть подобных законов. Предлагается ограничить иностранцам занятие определенными видами деятельности, включая сферу медицины и образования, а также ввести для них обязательное взятие отпечатков пальцев при въезде в РФ.

Ранее Владимир Путин принял закон, который позволит получать иностранцам временное проживание в России без учета квот и подтверждения знания языка и истории, если они будут разделять традиционные российские ценности.

