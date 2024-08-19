Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные ценности

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Владимир Путин подписал указ о поддержке иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности, соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В документе указано, что граждане иностранных государств могут рассчитывать на временное проживание в России без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории государства и основ законодательства.

В свою очередь, правительство, МИД и МВД РФ обязаны в месячный срок обеспечить реализацию указа. Министерство иностранных дел должно обеспечить выдачу однократных обыкновенных частных виз на срок три месяца на основании решения главы диппредставительства или консульского учреждения.

Указ вступает в силу со дня его подписания. Однако некоторые пункты начнут действовать с 1 сентября.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести биометрический контроль за мигрантами на границе России. В случае утверждения этого предложения иностранные граждане должны будут обязательно делать дактилоскопию и фотографироваться при пересечении госграницы России.