Захарова: в новом постановлении по визам предусмотрена возможность собеседования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подписанное правительством РФ постановление по оформлению виз иностранным гражданам предусматривает проведение собеседования. Этим будут заниматься сотрудники представительств РФ и консульских учреждений, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Постановление "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335" по вопросу оформления российских виз иностранным гражданам" было подписано 15 августа. Его инициатором стал МИД РФ.

Оно включает в себя возможность оформления российских виз в стране пребывания с разрешением на проживание не более 180 дней.

Как подчеркнула дипломат, постановление позволит повысить эффективность работы по установлению лиц, чье пребывание в РФ является нежелательным.

Вместе с тем заявитель на визу вправе предоставить дополнительные документы, подтверждающие соответствие целей поездки реальным намерениям, уточнила представитель МИД РФ.

"При этом данные изменения никак не ограничивают право самого заявителя дополнительно представлять документы, подтверждающие соответствие заявленных целей поездки в Российскую Федерацию и условий пребывания на территории нашей страны его реальным намерениям, такие как, например, копии приглашений, контрактов, разрешений на работу, гарантийные письма приглашающей стороны, авиабилеты на обратный выезд", – объяснила она.

Захарова добавила, что такие подтверждения консульский сотрудник должен будет обязательно рассмотреть и приобщить к комплекту документов на визу.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому предлагается ввести биометрический контроль за мигрантами на границе России. В случае утверждения этого предложения иностранные граждане должны будут обязательно делать дактилоскопию и фотографироваться при пересечении госграницы России.

