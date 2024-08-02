"Коммерсант": Генпрокуратура РФ заметила угрозу для россиян в новом законе по мигрантам

Фото: epp.genproc.gov.ru

Генпрокуратура РФ опасается, что расширение полномочий полиции по миграционному контролю может привести к ограничению прав законопослушных граждан, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на начальника правового управления надзорного ведомства Артура Завалунова.

По его словам, с одной стороны, закон соответствует актуальной политической ситуации и ожиданиям общества, но с другой стороны, разрешает полицейским проникать в жилища без согласия проживающих там лиц. Как считает Завалунов, это создает риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища.

Ранее Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который наделит полицию правом принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

Между тем председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с инициативой о подготовке постановления о запросе у российского правительства предложений по дальнейшему установлению порядка в сфере миграции.

Он также напомнил, что вопросы трудовой миграции регулирует министерство труда и социальной защиты, а вопросы, связанные с выдворением и регистрацией иностранных граждан, – министерство внутренних дел. При этом Следственный комитет несет ответственность за подготовку законодательных актов в данной сфере.