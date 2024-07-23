Володин предложил запросить у кабмина предложения по наведению порядка в сфере миграции

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам с инициативой о подготовке постановления о запросе у российского правительства предложений по дальнейшему установлению порядка в сфере миграции.

"Мы будем этим заниматься, но этим должны заниматься правоприменители, которые работают, сталкиваются с проблемой", – заявил он в ходе пленарного заседания, когда депутаты обсуждали проект о миграционном режиме высылки.

Он также напомнил, что вопросы трудовой миграции регулирует министерство труда и социальной защиты, а вопросы, связанные с выдворением и регистрацией иностранных граждан, – министерство внутренних дел. При этом Следственный комитет несет ответственность за подготовку законодательных актов в данной сфере, подчеркнул Володин.

"Где эти предложения? Мы их примем. Прокуратура – где предложения?" – отметил он.

При этом, по мнению члена Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Кирилла Кабанова, законодательство в сфере миграции регулируется осторожно, чтобы не нанести вред бизнесу.

"Ну давайте поставим правильный диагноз. Какому именно бизнесу? То, что говорят про строительство, только 13% мигрантов работают в стройке, а остальные работают на рынках, в доставке, такси. То есть в том секторе экономики, который совершенно спокойно может быть переформатирован на российских граждан", – подчеркнул он в эфире радио КП.

Вместе с тем 70% трудовых мигрантов не выплачивают налоги в российский бюджет, подчеркнул Кабанов.

Эксперт также поделился мнением, что внести порядок в регулирование миграционной сферы сможет только контролирующий режим пребывания на территории страны и целевой завоз иностранных граждан.

Между тем Госдума приняла на пленарном заседании одновременно во втором и третьем чтениях законопроект, который наделит полицию правом принимать решение об административном выдворении за пределы России иностранных граждан и лиц без гражданства.

