Володин: в ГД внесут проект об усилении ответственности за организацию незаконной миграции

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В России разработан законопроект об усилении уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, а также о запрете для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, проект внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Также в ГД будет внесен законопроект о введении внесудебной блокировки интернет-ресурсов с предложениями о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса.

Володин подчеркнул, что вопросы противодействия нелегальной миграции входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств, соответственно, их решение надо искать совместно. В связи с этим МВД, Генпрокуратуре, Следственному комитету и правительству направили запрос о предоставлении своих предложений по контролю за незаконной миграцией.

Ожидается, что это позволит согласовать позицию с учетом уже существующих законодательных инициатив и выйти на принятие выверенных и эффективных решений.

Ранее Володин заявил, что депутаты одобрят проект закона о расширении перечня правонарушений, за которые мигрантов смогут выдворять из России.

Эту инициативу подготовило МВД РФ. Законопроект подразумевает, что иностранцев-нарушителей можно будет депортировать из страны в связи с нарушениями дополнительно 20 статей КоАП. В их числе в проекте указаны неповиновение полиции, мелкое хулиганство, представление ложных сведений при миграционном учете, пропаганда экстремистских организаций.