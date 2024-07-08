МВД РФ предлагает выдворять мигрантов за нарушения еще по 20 статьям КоАП

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Министерство внутренних дел РФ предложило выдворять иностранных граждан из России за нарушение еще 20 статей КоАП РФ. Об этом сказано на сайте ведомства.

По информации МВД, большинство из статей направлены на охрану общественного порядка и безопасности, включая противодействие экстремистским действиям.

Сейчас, как уточнили в ведомстве, выдворять иностранных граждан правоохранители могут по 22 статьям КоАП РФ: за нарушение закона о свободе совести, за ряд преступлений, посягающих на здоровье и нравственность, включая незаконный оборот наркотиков и пропаганду нетрадиционных ценностей, и другие деяния.

При этом для того, чтобы выдворить из страны мигрантов, виновных в совершении преступлений подобного рода, помимо привлечения к административной ответственности, правоохранителям нужно применить дополнительные процедуры – вынести решение о запрете въезда или о нежелательности нахождения в РФ, а в некоторых случаях – о депортации.

Теперь же предложенные министерством изменения позволят ускорить процесс выдворения из страны лиц, чье нахождение на территории России является нежелательным в связи с их противоправным действиями.

Также для усиления превентивной функции административного наказания ведомство предлагает увеличить сумму штрафов для физлиц, совершивших преступления миграционной направленности.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию денег, ценностей и иного имущества за организацию незаконной миграции. Проект предлагает внести изменения в пункт "а" части 1 статьи 104.1 Уголовного кодекса РФ ("Конфискация имущества"), дополнив документ статьей 322.1 УК РФ ("Организация незаконной миграции").

