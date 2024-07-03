03 июля, 21:24Политика
Минобрнауки заявило о росте числа мигрантов, не сдавших экзамен по русскому
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за пять месяцев текущего года вырос в 10 раз. Об этом заявили в Минобрнауки РФ, передает РИА Новости.
"Средний процент мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, за период с января по май увеличился с трех сразу до 30 процентов", – отметили в ведомстве.
По данным Минобрнауки, глава ведомства Валерий Фальков еще в апреле получил руководителям высших учебных заведений расторгнуть договоры с коммерческими партнерами, так как экзамен можно сдать исключительно на госплощадках.
В конце июня руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявлял, что мигрантам необходимо сдавать экзамен по русскому языку так же, как это делают российские выпускники. Он подчеркивал, что к приезжим не должно быть никакой предвзятости. По словам Музаева, закон должен быть одинаков для каждого человека.
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