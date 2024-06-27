Бастрыкин: около 10 тысяч получивших гражданство РФ мигрантов участвуют в СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Около 10 тысяч получивших российское гражданство мигрантов принимают участие в спецоперации РФ на Украине. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на заявление председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

"Мы отловили более 30 000 (мигрантов. – Прим. ред.), получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 000 направили в зону СВО", – сказал председатель СК.

Ранее парламентарии внесли в Госдуму проект об увеличении до 50 лет призывного возраста для мужчин, которым выдали гражданство РФ. Депутаты объяснили, что, как показывает практика, уроженцы иностранных государств, ставшие гражданами России, стараются уклониться от воинского учета.

Однако позже спикер ГД Вячеслав Володин попросил авторов инициативы отозвать ее, поскольку вопрос не был должным образом проработан.