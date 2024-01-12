В ГД внесли проект, разрешающий иностранцам с судимостью служить по контракту

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Тульская облдума внесла в Госдуму законопроект, который разрешает иностранным гражданам с судимостью служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ. Соответствующий документ был размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к документу отмечается, что служить по контракту в ВС РФ могут россияне с судимостью за преступления небольшой и средней тяжести.

"Принимая во внимание, что в соответствии с действующим законодательством иностранные граждане также имеют право заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, считаем целесообразным распространить на них аналогичные условия", – следует из документа.

Вместе с этим депутаты предложили обозначить пресекательный срок – не позднее 1 марта 2024 года. Предложенные изменения, по их мнению, позволят расширить возможности комплектования российской армии.

Закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту был подписан Владимиром Путиным в июне 2023 года. Исключением по нему являются совершившие преступления против половой неприкосновенности и тяжкие преступления.



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