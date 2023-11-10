Песков прокомментировал помилование для осужденных, участвующих в СВО

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Осужденные, которые участвуют в спецоперации на Украине, "искупают кровью свое преступление на поле боя". Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Подобным образом он ответил на вопрос, касающийся помилования преступников после их участия в СВО. Поводом для него стала информация о помиловании Владислава Канюса, осужденного за убийство 23-летней Веры Пехтелевой в Кузбассе в 2020 году.

Песков напомнил, что для помилования есть известная процедура, один из ее вариантов заключается в принятии решений соответствующими комиссиями. После этого документы отправляются главе государства.

Иной путь, по словам пресс-секретаря президента РФ, это "искупление кровью".

"Есть второй путь, это когда они – осужденные, в том числе и по тяжким статьям, – искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами", – объяснил он, подчеркнув, что больше ему нечего сказать по этому поводу.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий служить по контракту в ВС РФ гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. В документе указано, что заключение подобных контрактов будет определять Минобороны РФ.

Также правительство РФ ввело особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Учет будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО.

В Госдуме предложили освободить участников СВО от ответственности за нетяжкие преступления