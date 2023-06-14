ГД приняла законопроект о допуске судимых к службе по контракту

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий служить по контракту в Вооруженных силах (ВС) РФ гражданам, имеющим судимость, а также признанным ограниченно годными к военной службе. Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов внесли документ на рассмотрение палаты в мае.

Согласно инициативе, в законе "О воинской обязанности и военной службе" будет прописано, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ может быть заключен с гражданами, отбывшими наказание, если их судимость погашена.

Также контракт может быть подписан с гражданами, имеющими судимость (за исключением тяжких и особо тяжких преступлений), и с совершившими преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

В документе указано, что заключение подобных контрактов будет определять Минобороны РФ. Кроме того, контракты с ВС РФ смогут заключать граждане, признанные ограниченно годными к военной службе.

Ранее 10 добровольческих формирований подписали с Минобороны РФ контракты, которые определяют их деятельность в зоне СВО. Представитель бригады "Терек" с позывным Амиго рассказал, что его отряд с радостью подписал данный документ.

До этого правительство РФ подписало постановление, которое позволит семьям погибших в ходе спецоперации добровольцев получить удостоверение, подтверждающее статус участника СВО. Выдавать документ будут военкоматы российских регионов по месту постановки добровольца на воинский учет или по месту жительства.

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