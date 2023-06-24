Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту

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Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность заключения гражданами, имеющими судимость или ограниченно годными в военной службе, контрактов с Вооруженными силам России. Соответствующий документ был размещен на официальном портале правовой информации.

Исключением являются совершившие преступления против половой неприкосновенности и тяжкие преступления. Особенности заключения контрактов определяет Минобороны РФ.

Основание увольнения с военной службы заключается в окончании периода мобилизации, военного положения или военного времени.

Кроме того, документ предполагает установление предельного возраста пребывания на службе для граждан, которые заключили контракт. В перечне указывается 70 лет для лиц с воинским званием высшего офицера и 65 лет для граждан с другим званием.

Ранее Путин подписал закон, позволяющий задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Также за такое нарушение гражданам теперь грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей. Если нарушение было совершено с использованием транспортного средства, то наряду со штрафом возможна конфискация автомобиля.

20 июня Госдума также приняла закон, который разрешает судимым и ограниченно годным к военной службе гражданам заключать контракт с ВС РФ во время мобилизации или в период военного положения. Исключение составят только те, кто был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, а также шпионаж, захват заложников и экстремистские преступления.

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