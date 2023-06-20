ГД приняла закон о праве судимых и ограниченно годных заключать контракт с ВС РФ

Фото: министерство обороны РФ

Госдума РФ приняла закон, который разрешает судимым и ограниченно годным заключать контракт с ВС РФ во время мобилизации или в период военного положения. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о дополнениях в закон "О воинской обязанности и военной службе". В частности, теперь в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт с ВС РФ могут заключить граждане с погашенной судимостью, а также россияне, имеющие судимость.

Исключением являются те, кто совершил тяжкие и особо тяжкие преступления, а также осужденные за шпионаж, захват заложника и по ряду статей, связанных с уголовной ответственностью за экстремистские преступления. Контракт с ВС РФ также не смогут заключить граждане, совершившие преступления против половой неприкосновенности детей.

Как следует из документа, контракты с армией России смогут заключать граждане, совершившие преступления небольшой или средней степени тяжести, если предварительное расследование приостановлено по ходатайству командования воинской части.

Это не касается граждан, которые обвиняются в призывах к террористической и экстремистской деятельности, оправдании терроризма, а также в хищении ядерных материалов или незаконном обращении с ними.

Ранее Госдума РФ приняла поправки, которые разрешают мужчинам заключать контракт с ВС РФ вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых российских регионов. Такое положение будет действовать также в период мобилизации, военного положения или в военное время.

До этого в Госдуме приняли поправку об упрощенном получении вида на жительство (без разрешения на временное проживание) иностранцами, которые заключили во время спецоперации контракт с ВС РФ.

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