ГД утвердила поправку об упрощенной выдаче ВНЖ иностранцам, заключившим контракт с ВС РФ

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Думские депутаты одобрили поправку об упрощенном получении вида на жительство (без разрешения на временное проживание) иностранцами, которые заключили во время спецоперации контракт с Вооруженными силами РФ. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет в том числе о воинских формированиях и членах их семей. Норма была подготовлена ко второму чтению правительственной инициативы о бессрочном виде на жительство для высококвалифицированных специалистов.

Проект внесли еще 4 апреля 2022 года, в первом чтении его приняли 9 июня 2022 года. Инициативой предлагается предоставить право оформления бессрочного ВНЖ высококвалифицированным специалистам и их родственникам, если специалист работает в России.

Ранее Минобрнауки РФ предложило на период СВО упростить экзамен для иностранцев при получении ВНЖ, разрешений на временное проживание и на работу. Инициативу разработали, чтобы временно освободить иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся в РФ в порядке, не требующем получения визы, от сдачи письменной части экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.